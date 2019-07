Di Maio accusa i sindacati dopo il vertice con Siri | Trattano con un

Demolizione Ponte Morandi - l’accusa del Movimento 5 Stelle : “La Rai ha oscurato Di Maio” : Il Movimento 5 Stelle accusa la Rai di censura, sostenendo che nelle inquadrature della diretta di RaiNews24 non sia stato ripreso Luigi Di Maio durante la Demolizione del Ponte Morandi di Genova: "È stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse ...

Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più : lite con Di Maio? Prima accusa Salvini - poi sbrocca con l'Annunziata : Messo alle strette, Alessandro Di Battista Prima dà la colpa a Matteo Salvini e dunque se la prende con Lucia Annunziata. Questa la sintesi dell'ultima performance dell'urlatore professionista del M5s, intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, proprio nel giorno in cui Luigi Di Maio lo ha accusato in

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiche per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse

L’accusa della Boldrini a Di Maio : Egoista - non tutela i lavoratori - pensa solo alla sua poltrona : Scontro Facebook tra Laura Boldrini che attacca il ministro Di Maio Scontro su Facebook tra l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Tema del contendere è l’emendamento su Radio Radicale su cui il Movimento 5 Stelle è finito in minoranza, con l’approvazione della norma che salva, per il … Continue reading L’accusa della Boldrini a Di Maio: Egoista, non tutela i lavoratori, pensa solo alla ...

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...

Whirlpool - su La7 l’accusa di Calenda a Di Maio : “Ha mentito. Sapeva della chiusura di Napoli da aprile” : “Luigi Di Maioha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile. Ha incaricato Invitalia di analizzare il nuovo possibile investitore in sostituzione di Whirlpool. Non ha ricevuto i sindacati che hanno chiesto incontro, ha aspettato le europee e poi ha fatto scene indecorose di finta indignazione. Si deve vergognare”. Così Carlo Calenda, durante lo speciale di L’Aria che tira ...