Cava d' Aliga Ragusa | giovane donna travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni lamammada un'auto questa nottesi accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, ad'(frazione balneare di Scicli), in provincia di. Nessuno avrebbe però potuto lontanamente immaginare che quella del 14 luglio sarebbe stata la sua ultima sera nel ristorante nel quale lavorava ormai da diversi anni. La, madre di un pargolo di pochi mesi, era uscita dall'attività commerciale intorno alle 2.00 per buttare i sacchi dellanei cassonetti collocati sulla carreggiata opposta; la venticinquenne viene però improvvisamenteda un'automobile ...

RaiNews : Una cameriera di 25 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga è stata travol… - MarcoModicano : - andrea_gaggero : RT @RaiNews: Una cameriera di 25 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga è stata travolta da una Y… -