Catturato nella notte! L'orso M49 riesce subito a scappare scavalcando un muro elettrificato (Di lunedì 15 luglio 2019) L'orso M49, il più ricercato del Trentino e colpito da un’ordinanza di cattura firmata dalla Provincia di Trento, è stato individuato e Catturato la scorsa notte nella zona della val Rendena, ma dopo essere stato rinchiuso nel Centro Casteller, a sud di Trento, l’animale è riuscito a scappare scavalcando un muro elettrificato. A darne notizia è stato, questa mattina, il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti. “Se M49 si avvicinerà alle zone abitate, i forestali hanno l'autorizzazione ad abbatterlo”, ha annunciato Fugatti sottolineando che il fatto che l'orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7000 volt certificata dal ministero e da Ispra “dimostra come questo esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l'ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero”.



Braccio di ferro per la cattura di M49 – M49 è nato nell'ambito del progetto Life Ursus, avviato negli anni '90 con l'obiettivo di reintrodurre alcuni esemplari dalla Slovenia per impedire l’estinzione della specie nel territorio. Il braccio di ferro per la cattura di M49, durato diverse settimane, aveva chiamato in causa anche l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) che il 29 giugno scorso ha lanciato