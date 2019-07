Beautiful | Scott Clifton | “Liam Spencer avrà un compito terribile”

lanostratv

(Di lunedì 15 luglio 2019) Anticipazioni, l’attore di Liam: “Il mio personaggiounterribile” Com’è ormai noto da tempo grazie alle anticipazioni ditrapelate in rete di recente, la figlia che avranno Liam e Hope verrà creduta morta, ma in realtà sarà rapita e venduta per essere adottata illegalmente. E a parlare di questo clamoroso colpo di scena è stato proprio l’attore che inè Liam, ossia, con un’intervista rilasciata per il settimanale DiPiùTv, con la quale ha raccontato: Quando Liam arriverà in ospedale, apprenderà dal medico la notizia più tragica per un genitore, quella della morte del figlio: il dottore, infatti, gli comunica che Beth, la sua bambina, è nata morta… “In realtà è solo una crudele menzogna” ha poi precisato, continuando: “Toccherà a lui il terribiledi dire a ...

