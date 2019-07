Basket | Mondiali 2019 | Anthony Davis non disputerà la rassegna iridata

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Come dichiarato dal suo agente Rich Paul a Yahoo! Sports,non scenderà in campo con la maglia di Team USA aidi Cina. Il ventiseienne di recentissimo approdo ai Los Angeles Lakers, dove farà squadra, tra gli altri, con LeBron James, utilizzerà quest’estate per ritrovare la forma perduta in questa stagione, nella quale tra infortuni e richiesta ai New Orleans Pelicans di essere ceduto non si è trovato esattamente nelle migliori condizioni possibili. Oltre agli allenamenti, però, un ruolo lo giocheranno anche le riprese di Space Jam 2 al fianco proprio del suo nuovo compagno, a causa del quale abbandonerà il suo storico numero 23 per utilizzare il 3. Gregg Popovich, dunque, può ora contare su 19 nomi tra i quali scegliere per il viaggio in terra cinese, tra i quali spicca James Harden, ma il cui tasso di talento è altissimo anche escludendo la barba più ...

