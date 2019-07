Atalanta | Gasperini chiede rinforzi | “Serve una punta” E su Malinovskyi…

Atalanta - Gasperini : “Vorrei un attaccante - Zapata via solo per un’offerta irrinunciabile” : Gian Piero Gasperini commenta il mercato dell’Atalanta e chiarisce i piani: “Vorrei un attaccante, Zapata va via solo per un’offerta irrinunciabile”.“powered by Goal”Il ritiro dell’Atalanta a Clusone è iniziato tra l’entusiasmo dei tifosi e i primi goal: 5-1 contro la Rappresentativa Valle Seriana, con il nuovo acquisto Luis Muriel subito in campo.In attesa dell’ufficialità di Malinovskyi, Gian Piero ...

DIRETTA Atalanta CLUSONE/ Risultato live : quarta stagione per Gian Piero Gasperini : DIRETTA ATALANTA CLUSONE streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della prima amichevole della Dea, oggi domenica 14 luglio,.

Atalanta in Champions - Gasperini non cambia nulla a parte lo stadio : si giocherà a San Siro : «La stagione più importante dell' Atalanta», così come l' aveva definita il patron Percassi, avrà come palcoscenico in Champions il glorioso Meazza. Dopo l' ok dell' Inter, ieri è arrivato anche il via libera del Milan, alla richiesta del club bergamasco di giocare le partite interne della vecchia C

Atalanta - si comincia. La carica di Gasperini : “C’è voglia di iniziare ed attesa per la Champions” : “C’è voglia di ripartire, sono state vacanze lunghe ma molto belle, particolarmente felici dopo una stagione entusiasmante e finita così bene“. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che ha ritrovato i suoi ragazzi oggi per iniziare quella che sarà una stagione esaltante ed entusiasmante. “C’è voglia di ricominciare ma abbiamo molte settimane davanti a noi prima di ...

Gasperini tentato dalla Roma ma non potevo tradire l'Atalanta : La cavalcata verso la Champions è un ricordo ancora fresco ma a Bergamo non si perde tempo e si guarda già avanti. Il primo colpo di mercato

Atalanta - la conferma di Gasperini : “tentato dalla Roma - adesso voglio il Real Madrid” : “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se la Roma poteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ...

Atalanta - l’ammissione di Gasperini : “la Roma mi ha tentato - vi dico perchè ho rifiutato l’offerta giallorossa” : L’allenatore dell’Atalanta ha svelato di essere stato tentato dalla Roma, sottolineando poi i motivi che lo hanno spinto a rimanere La Roma ha tentato Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta non se l’è sentita di lasciare il club nerazzurro. Una dichiarazione d’amore quella del manager di Grugliasco nei confronti della società bergamasca, diventata ormai la sua seconda casa. LaPresse/Mauro ...

Atalanta - ‘Jolly’ Muriel : due soluzioni offensive per Gasperini - come giocheranno i nerazzurri : Nonostante tutto, è un bel colpo. Nonostante il recente infortunio con la Colombia, nonostante si dica manchi di continuità, Muriel è l’attaccante che serviva all’Atalanta e a Gasperini. Rappresenta il classico ‘Jolly’ d’attacco che ai bergamaschi mancava. E, proprio per questo, l’ex Fiorentina può sia sostituire Zapata che affiancarlo, nell’ottica di una rosa in cui – non solo ...

Calciomercato Atalanta - da Muriel a Defrel fino al giovane Osimhen : tutti i nomi per Gasperini : Calciomercato Atalanta – La Dea cerca rinforzi da regalare a Gasperini: si seguono profili per il centrocampo e per l’attacco. L’allenatore ha ricevuto garanzie dalla società sugli investimenti che si faranno in sede di mercato. In avanti, visto che la Fiorentina difficilmente lo riscatterà, si fa sempre più strada il nome di Muriel. Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, l’attaccante tornerà al ...

Atalanta - cittadinanza onoraria per Gian Piero Gasperini : Un traguardo storico, una grande impresa. E’ quanto è riuscita a compiere quest’anno l’Atalanta, che ha centrato una clamorosa qualificazione in Champions League e ha sfiorato la vittoria della Coppa Italia dopo la sconfitta in finale contro la Lazio. Protagonista di questa stagione è sicuramente il tecnico, Gian Piero Gasperini, che ha deciso di proseguire la sua avventura alla guida dei nerazzurri rinnovando il ...

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo (2) : (AdnKronos) - Nel regolamento del Comune, la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che per la prima volta ha portato la squadra in Champions League, potrebbe diventare molto presto cittadino onorario di Bergamo. La proposta è stata portata dal sindaco Giorgio Gori nella prima giunta del nuovo mandato, ch

Atalanta - Percassi : “Champions? Una meravigliosa follia. Ora mi toccherà accontentare Gasperini” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Il numero uno della Dea si racconta tra il sogno Champions e il futuro. Una qualificazione storica, celebrata con il solito annuale pellegrinaggio: “La Champions League ci farà un bene che solo il Cielo lo sa… Io e mio figlio Luca andiamo tutti gli anni a Medjugorje, stiamo un paio di giorni: una volta abbiamo ...