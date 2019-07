Wimbledon – L’ironia di Federer dopo la sconfitta | “finale da ricordare? Io cercherò di

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019) Rogerironizza nonostante lasubita nella finale dicontro Novak Djokovic: il tennista svizzero cercherà di dimenticare in fretta questa partita Al termine della finale più lunga della storia di, durata 4 ore e 57 minuti, Rogersi è dovuto arrendere a Novak Djokovic5 interminabili set. Il campione svizzero, abbastanza stanco e delusola, ha comunque risposto alle domande nel post match con ironia: “finale da? Iodi dimenticarla. E’ stata una grande partita, è stata lunga, ma devo essere soddisfatto della mia performance. Devo farmi le congratulazioni. Spero di avere dato ad altri la possibilità di credere che a 37 anni non è tutto finito. Adesso devo recuperare, però sono ancora in piedi. La mia famiglia è orgogliosa? Non saranno contenti magari del piatto…“.L'articolo ...

