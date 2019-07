Universiadi | il Settebello è d' oro | delirio nella Scandone ritrovata

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in finale contro gli Stati Uniti! Attesa per il volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 ARCO – Tra una decina di minuti cominceranno le semifinali del ricurvo maschile. 15:25 ARCO – Nel ricurvo femminile trionfa la sudcoreana Khang al termine di una sfida avvincente contro la connazionale Choi. 15:08 PALLANUOTO – Gli Stati Uniti battono l’Ungheria con il risultato di 12-9 e raggiungono l’Italia in finale. 15:05 TENNIS – Il primo set della ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in finale - battuta la Russia 14-6! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 ARCO – Nel ricurvo misto a squadre ora a Tapei che ha battuto 5-3 il Giappone in finale. 13.04 PALLANUOTO – E’ finita! L’Italia batte 14-6 la Russia e accede alla finale dove attende la vincente tra Stati Uniti e Ungheria! 13.02 PALLANUOTO – 14-6 ITALIA, DI MARTIRE! 13.01 PALLANUOTO – 13-6 Italia, segna Merkulov! 13.00 PALLANUOTO – 13-5 ITALIA! ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in vantaggio 10-3 nella semifinale con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.52 PALLANUOTO – La Russia accorcia le dustanze con Merkulov, 10-4. 12.51 PALLANUOTO – Iniziati gli ultimi 8 minuti tra Italia e Russia! 12.50 TIRO CON L’ARCO – Taipei ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre mista dell’arco, argento agli Stati Uniti, 5-3 il punteggio della finale, 36-32 30-32 34-34 39-38 i parziali. 12.48 PALLANUOTO – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in vantaggio 7-3 nella semifinale con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.40 TIRO CON L’ARCO – L’Ucraina ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre dell’arco ricurvo contro gli Stati Uniti per 6-2, 37-33 33-39 36-32 37-35 i parziali. 12.39 PALLANUOTO – Parato un tiro di Guidi! 12.38 PALLANUOTO – Tiro fuori della Russia! 12.37 PALLANUOTO – Subito Italia all’inizio del terzo periodo! Alesiani! ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - il Settebello parte forte nella semifinale con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.30 PALLANUOTO – Palo della Russia! 12.28 PALLANUOTO – Gol da lontanissimo di Usov, 6-3 Italia. 12.27 PALLANUOTO – 6-2 ITALIA! Altro rigore, lo segna Cannella! 12.25 PALLANUOTO – Buon contropiede sprecato dall’Italia! 12.23 PALLANUOTO – Strepitoso Pellegrini, altra parata! 12.21 PALLANUOTO – Altra parata di Pellegrini ma c’è rigore per la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con volley e pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia dopo il primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...