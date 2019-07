OM intervista i The Jab | “La musica è una sfida con noi stessi”

optimaitalia

(Di domenica 14 luglio 2019) OMi The Jab a pochi giorni dall'uscita dell'album Tutti Manifesti, la prima prova in studio per il duo piemontese formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, reduci dall'esperienza di Amici Di Maria De Filippi e veri portavoce di innovazione e sperimentazione nel contesto del talent show. Ne parlano con fierezza, Alessandro e Mario, pieni di hype per il primo album ufficiale che ha visto la luce il 12 luglio e che è stato anticipato, negli ultimi mesi, dai singoli Costenzo, Vaniglia e Lei. Tuttavia, pur trattandosi della prima prova discografica, i The Jab non sono affatto nuovi al mondo della. Solamente nel 2016, infatti, hanno calcato il palco del Liga Rock Park di Monza per aprire il concerto di Ligabue e nel 2019 hanno aperto il concerto di Irama. Soprattutto, i The Jab esistono dal 2013 e da quell'anno hanno scelto di suonare ...

