Live F1 | GP Silverstone in diretta | Hamilton leader | Verstappen tallona Vettel

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Hamilton leader su Bottas - Vettel 3° - Leclerc 6° : Momento tranquillo per le prime posizioni, ma dietro Ricciardo è in lotta con Norris per la ottava piazza 26° giro - Hamilton 1"3 su Bottas, 6"6 Vettel, 9" Verstappen che...