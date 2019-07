ELMAS | Giuntoli pronto a chiudere Tutti i dettagli e i tempi di chiusura della trattativa

forzazzurri

(Di domenica 14 luglio 2019) CALCIOMERCATO NAPOLI – Eljifè prossimo a vestire la maglia del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo, Cristiano, sarebbecon il Fenerbahce, club proprietario del cartellino del centrocampista, dopo avere già incassato il sì del calciatore. Stando alla ‘rosea’, dunque, l’operazione va solo chiusa e, a quanto pare, si farà nei prossimi giorni. “Mancano pochi– scrive la Gazzetta dello Sport – ancora per definire l’acquisto di Eljif, il centrocampista del Fenerbahce. È probabile che Cristianoraggiunga Istanbul tra domani e martedì per sottoscrivere l’accordo. Al club turco andranno 15 milioni di euro più 3 di bonus legati al rendimento del giocatore. Con, il Napoli si garantirebbe un centrocampista di qualità, dotato di una buona tecnica individuale. Il ...

CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Elmas, Giuntoli a Istanbul per chiudere entro martedì: cifre e dettagli - FanatikFO1907 : RT @napolista: Gazzetta: #Elmas-#Napoli, accordo trovato con il #Fenerbahce Tra domani e martedì Giuntoli è atteso in Turchia per chiudere… -