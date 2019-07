DS TECHEETAH in testa a una manche dalla fine del campionato

motorinolimits

(Di domenica 14 luglio 2019) Pur non avendo conquistato punti nella prima gara di New York segnata da diversi incidenti, Jean-Éric Vergne e DScontinuano a guidare le classifiche, con André Lotterer, alla luce del risultato della prima gara, che partirà nellafinale con il secondo gruppo di qualifiche. Sia lui sia Vergne restano quindi in buona posizione … L'articolo DSina unadelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

