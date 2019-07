Alle 18 torniamo in diretta con Dead Space | l' orrore nello spazio non invecchia mai

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo nuovamente deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo. Proseguiamo quindi la nostra avventura con il titolo che ci trasporta a bordo della USG Ishimura facendoci vestire i panni di Isaac Clarke, un ingegnere che si troverà suo malgrado a ricoprire il ruolo dell'eroe contro delle creature mostruose denominate necromorfi.Forte di atmosfere riuscitissime e di un sonoro dalla qualità eccelsa,si impose come un survival horror con elementi da third person shooter di grandissima qualità, uno dei migliori esponenti del genere che il ...

Eurogamer_it : La USG Ishimura ci aspetta! Alle 18 torniamo a giocare a #DeadSpace - d_granuzzo : @salvinimi Oh là !!! Torniamo alle origini! Tutto sto odio solo verso gli immigrati. Anche verso o terroni, eccheccazz...!! ?? - glazence : @panicanddie sta cosa solo perché è notte e sono stanca e triste da domani torniamo alle anti hours non preoccuparti -