Ragusa | bimbi falciati da suv | sempre gravissimo il piccolo Simone

liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Versain gravissime condizioni, in pericolo di vita, il, il bambino di 11 anni, falciato sull'uscio di casa a Vittoria () da un suv, insieme con il cuginetto Alessio, di 12 anni, morto sul colpo. Ilè ricoverato a Messina dove è stat

NicolaMorra63 : Alcool e droga a #Ragusa: un bambino è morto, un altro è gravissimo. E' ora di installare sulle auto sistemi che bl… - LucaMarinelli18 : RT @matteosalvinimi: Galera per anni, buttando via le chiavi, per questo bastardo. Una preghiera per i due bimbi. - blogsicilia : Bimbi travolti dal suv, fiaccolata per Alessio e Simone, distrutti i genitori della piccola vittima -… -