Maltempo Roma | allagate le scale della stazione della metro Flaminio 

Maltempo in Emilia-Romagna : 2 milioni di euro di danni a Milano Marittima : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna) ha causato, secondo le prime stime della Regione Emilia-Romagna, danni per 2 milioni di euro per la sola parte pubblica: oltre 2.200 le piante cadute e da abbattere, di cui un migliaio nella pineta. “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci si può più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle ...

Il Maltempo ha devastato la Riviera Romagnola : "In 8 ore tutti al mare" : Francesca Bernasconi Stanno facendo il giro del web le immagini della spiaggia di Milano Marittima, che in poco più di 8 ore è tornata alla normalità In poco meno di nove ore la Riviera Romagnola è tornata come nuova, dopo i danni causati dal forte maltempo, che mercoledì si era abbattutto sulla costa Adriatica. E le immagini che lo confermano sono subito diventate virali. Una foto mostra la distruzione riversatasi sulla spiaggia di ...

La reazione della riviera romagnola : a 8 ore dal Maltempo in spiaggia torna l'ordine : I bagnanti della riviera romagnola hanno rimesso in sesto gli stabilimenti di Milano Marittima danneggiati dalla forte tromba d’aria che ha investito il litorale mercoledì. La pagina Facebook Emilia Romagna Meteo ha pubblicato una foto che testimonia gli enormi sforzi compiuti dalla comunità per ripulire la spiaggia e ripristinare la funzionalità dei lidi. Il comune di Cervia ha ...

Maltempo Emilia-Romagna : a Milano Marittima ritorno alla normalità in tempi record : “Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore“. L’assessore al Turismo della ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo su Romagna e Marche : danni e un morto ad Osimo : Un temporale dalla Romagna ha raggiunto le Marche, attraversandole da Nord a Sud e provocando molti danni, soprattutto nelle zone

Maltempo - “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo - forti temporali e temperature in picchiata in Emilia Romagna. Tornado a Casalborsetti [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, con forti temporali e temperature in calo, ha provocato stamattina un Tornado nelle acque di Casalborsetti, lungo la costa di Ravenna. Sul litorale, il vento ha raggiunto i 58km/h a Marina di Ravenna, 56km/h a Porto Corsini e i 45km/h a Punta Marina, e le temperature massime si sono fermate a +26°C. Il gran caldo dei giorni scorsi è ormai soltanto un lontano ricordo. Il Tornado nel mare di ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Previsioni meteo Aeronautica - Maltempo al Nord/ Milano e Roma : quando torna l'Estate : Allerta meteo Aeronautica: bollettino maltempo Protezione Civile, ondate di calore al Centro-Sud. Forti temporali in Toscana e Nord Italia

Maltempo Emilia Romagna - firmata la richiesta di stato d’emergenza : danni per 27 milioni di euro : Le violente grandinate, i fortissimi venti e gli allagamenti che hanno colpito varie zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato 22 giugno scorsi hanno prodotto danni al patrimonio pubblico, ai beni privati e alle attività produttive e agricole per 27 milioni di euro. Situazione poi ulteriormente aggravata dalle precipitazioni che ieri si sono abbattute in particolare sulle province di Parma e Piacenza. ...

Maltempo Emilia-Romagna : in arrivo 31 milioni per opere urgenti e sicurezza del territorio : Arrivano in Emilia–Romagna 31 milioni di euro per far fronte alle criticità aperte dalle ondate eccezionali di Maltempo che a febbraio e a maggio hanno interessato tutta la regione. Il Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata dal presidente della Regione e Commissario per la gestione dell’emergenza, Stefano Bonaccini, subito dopo l’ultimo episodio di Maltempo di maggio – il quarto in un ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...