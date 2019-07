Malattia Mihajlovic | il medico del Bologna non ha dubbi | “la leucemia si può combattere!

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019) L’annuncio dilascia tutti senza parole, ma le parole deldelsono rassicuranti Sinisaha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Unacontro la qualelotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a pieno regime al comando del. Una, che, secondo quanto affermato daldel, non terrà l’allenatore rossoblu troppo lontano dalla sua panchina. LaPresse “Dovrà fare delle terapie che sono efficaci perché questa è unache si può combattere. Inizierà martedì ma deve anche poter continuare la sua attività. Non possiamo ancora dirlo quanto durerà. Sappiamo la diagnosi, ma non conosciamo il tipo di ...

angelomangiante : #Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia mogl… - FabrizioRomano : 'Io vincerò questa sfida e batterò la malattia. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque m… - Sport_Mediaset : #Bologna, le parole di #Mihajlovic in diretta: 'Saperlo è stato una botta, sono stato chiuso in casa due giorni a r… -