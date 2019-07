caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) Frecciatine o complimenti sentiti? Macumbe nascoste sotto un velo di belle parole o elogi che vengono dal cuore? Non lo sappiamo. Ma le ultime foto cheha pubblicato su Instagram sono assolutamente da panico. E hanno fattore non solo ragazzi, uomini di tutte le età, pretendenti o roba simile. Ma anche tantissime colleghe! Commenti esplosivi, che ricalcano tutti la grande bellezza della showgirl più famosa d’Italia. Abbiamo ormai fatto l’abitudine sulle sue uscite, pubbliche e non solo. Ne è passato di tempo infatti da quando vestiva i panni di valletta a Tele Boario oppure conduceva su Rai 3 il programma di seconda serata La Tintoria., oggi, è uno dei volti più famosi della nostra televisione. Dei volti e non solo, ci verrebbe da dire. Perché guardando la sua ultima foto, pubblicata sul suo profilo social, verrebbe da dire che la bella argentina è ...

Noovyis : (“E noi mute”. Belen Rodriguez, il lato B è ‘esagerato’ e scatena l’invidia delle altre vip) Playhitmusic -… - zazoomblog : Belen Rodriguez e la foto con il lato B da urlo le colleghe “invidiose”: «E noi altre… Mute» - #Belen #Rodriguez… - reverof_os : RT @rosyb98: Realtà o finzione, intanto Camila limona con Shawn e noi mute @reverof_os -