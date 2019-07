Atm | dal 15 luglio cambiano le tariffe | aumento della corsa singola e agevolazioni sugli

Il BAtman eroe degli animali : salva cani e gatti dalla morte : Chris Van Dorn, un ragazzo statunitense di 27 anni, indossa ogni giorno il suo costume da supereroe per salvare gli animali...

Milano - biglietto Atm a 2 euro dal 15 luglio. Ecco cosa cambia : Da luglio cambia il sistema di tariffario del trasporto pubblico a Milano. Vanno in pensione i vecchi biglietti Atm da 1,50 euro. L’assemblea dell’agenzia di bacino del trasporto pubblico mercoledì 10 aprile ha dato il via libera definitivo (all'unanimità, assente la Regione) alla riforma che aumenta a 2 euro il ticket dell’area urbana, il più caro d’Italia. Il biglietto sarà però valido anche nei Comuni vicini a Milano. La nuova tariffazione ...

La fertilità femminile messa gravemente a rischio dall’inquinamento Atmosferico : Il Prof. Antonio La Marca – Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ha presentato, in occasione del congresso annuale ESHRE 2019, uno studio che dimostra la stretta correlazione tra il calo della riserva ovarica e gli alti livelli di inquinamento dell’aria. Lo studio, coordinato dal Prof. ...

Milano - il biglietto Atm costerà 2 euro dal 15 luglio. Tutte le novità sulle tariffe e le agevolazioni per under - anziani e famiglie : Il giorno è stato deciso. Dal 15 luglio cambieranno le tariffe del trasposto pubblico a Milano, Monza, Lodi e Pavia. Il cambio di rotta approvato ieri dal Consiglio comunale intende aumentare il prezzo dei trasporti per i viaggiatori occasionali in favore dei pendolari e degli abbonati: il prezzo del biglietto ordinario urbano aumenterà da 1,50 a 2 euro, ma permetterà di viaggiare in tutti i Comuni della prima cintura dell’hinterland. Dopo 50 ...

BAtman - 30 anni dal primo film di Tim Burton. Cosa è invecchiato bene e cosa no : Il 23 giugno 1989 usciva nella sele americane Batman di Tim Burton, il primo film cinematografico dedicato al cavaliere oscuro e uno dei primi cinecomic dell’era moderna. A 30 anni di distanza è interessante osservare questo prodotto, che è contemporaneamente un film commerciale di grandissimo successo e un’opera in cui già si scorgono molti di quelli che saranno i tratti distintivi di un Autore, oggi universalmente riconosciuto (e francamente ...

Immortal Realms : Vampire Wars è uno strategico dalle Atmosfere oscure in arrivo per console e PC : Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Palindrome Interactive hanno annunciato Immortal Realms: Vampire Wars, titolo strategico in arrivo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Come riporta Gematsu, il gioco arriverà per console a settembre, mentre su PC il lancio è programmato per il primo trimestre del 2020. Con Immortal Realms: Vampire Wars saremo immersi in un mondo mitico pieno di orrori e leggende, un'avventura dalle ...

Rocksteady non sarà all'E3 2019 : a 4 anni dall'uscita di BAtman : Arkham Knight continua il silenzio : Nel caso foste tra coloro che speravano in qualche novità sul nuovo progetto di Rocksteady Studios, abbiamo delle brutte notizie per voi: la software house non sarà presente all'E3 2019.Sono ormai anni che ci troviamo di fronte a speculazioni più o meno credibili sul futuro dei creatori dell'ottima serie Batman Arkham ma allo stesso tempo ci troviamo a quattro anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight e a tre anni da quella di Batman: Arkham VR ...

