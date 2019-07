Anna Dan | moglie Gianni Morandi ' Mi colpirono i suoi occhi e la sua personalità'

Roberta Ragusa : dopo la condAnna di Antonio Logli - resta il mistero sulla fine della donna : La Corte di Cassazione, mercoledì, ha condannato a 20 anni Antonio Logli per l'omicidio della moglie, Roberta Ragusa. La donna, però, scomparsa dalla sua abitazione di Gello (frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa) la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 non è mai stata ritrovata. E, di conseguenza, la procura ed i giudici, al termine di tre diversi gradi di giudizio, hanno concluso che il corpo della donna, è stato ...

Vitaly Markiv - il soldato ucraino accusato dell’omicidio del fotografo italiano Andrea Rocchelli - è stato condAnnato a 24 anni di carcere : Vitaly Markiv, il soldato ucraino con cittadinanza italiana accusato per la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Pavia per omicidio. Rocchelli, originario di Piacenza, era stato ucciso il

Immigrazione - condAnnato ad undici anni "Mohamed il somalo" : Mauro Indelicato Arrestato nel 2017 a Lampedusa, per lui era stato chiesto l'ergastolo: Mohamed il somalo sarebbe uno dei responsabili delle torture nei centri per migranti in Libia La corte d’assise di Agrigento ha inflitto 11 anni di reclusione a Taher Mouhamed Ahmed, 25 anni di nazionalità somala, meglio noto con il soprannome di “Mohamed il somalo”. Arrestato il 27 giugno 2017 dalla Squadra mobile di Agrigento, il giovane viene ...

Andrea Rocchelli - per il fotoreporter ucciso in Ucraina condAnnato a 24 anni militare ucraino : La Corte d’Assise di Pavia ha condannato a 24 anni di carcere Vitaly Markiv, 29enne militare della Guardia nazionale Ucraina con doppio passaporto. Per i giudici è stato lui a condurre un attacco volontario contro il fotoreporter che stava effettuando un reportage lungo il confine conteso tra Ucraina e Russia nella regione del Donbass.Continua a leggere

Manuel Careddu - uccisero 18enne per un debito : condAnnati a un ergastolo - 30 anni e 16 anni con rito abbreviato : Il giudice del tribunale di Oristano ha emesso le condanne nel processo con rito abbreviato per l’omicidio di Manuel Careddu: un ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta, riducendo per gli ultimi due le pene richieste dal pm. I tre giovani l’11 settembre 2018 hanno preso parte al massacro a colpi di badilate del 18enne di Macomer, che pretendeva da loro il pagamento di alcune ...

Il trafficante viene condAnnato Blitz del legale per dargli asilo : Chiara Sarra condannato Medhanie Tesmafarian Behre per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: ora l'avvocato vuole dargli l'asilo. L'uomo non è il "generale" a capo di una rete di traffico di migranti, ma resta uno scafista Non il "generale" a capo della rete di traffico di migranti, ma uno dei personaggi attraverso il quale viene favorita l'immigrazione clandestina. Lo hanno stabilito i giudici che hanno processato Medhanie ...

Traffico migranti - Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo”. Ma condAnna a 5 anni : favoreggiamento : L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anni sotto processo a Palermo con l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il Traffico di migranti tra l’Africa e l’Europa non è Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie ...

Pavia - l'ucraino Vitaly Markiv condAnnato a 24 anni per l'omicidio del fotoreporter Andrea Rocchelli : Il verdetto della corte d'Assise riconosce la responsabilità di Markiv, il soldato 30enne della Guardia Nazionale Ucraina, nell'agguato nel Donbass in cui persero la vita il fotogiornalista italiano e il giornalista russo Andrej Mironov

Il caso di Giuseppe Rotundo - picchiato in carcere ma condAnnato : Il 13 gennaio del 2011 il sig. Giuseppe Rotundo, a quel tempo detenuto nel carcere di Lucera in provincia di Foggia, si reca in visita dalla psicologa, con cui aveva appuntamento da tempo. L’operatrice le chiede di presentarsi. Eppure si conoscevano bene e si erano visti di recente. “Sono io, lo stesso di ieri”, risponde l’uomo. Lei lo guarda smarrita e scoppia a piangere. Il volto tumefatto e le ecchimosi lo avevano reso irriconoscibile. “Era ...

Omicidio Manuel Careddu - condAnnati i 3 imputati : ergastolo per Christian Fodde : Al tribunale di Oristano la sentenza del processo con rito abbreviato per l'Omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer (Nuoro) massacrato dal branco l’11 settembre 2018 sulle sponde del lago Omodeo perché pretendeva il pagamento di una piccola partita di droghe leggere. Già condannati i due minorenni del gruppo.Continua a leggere

Palermo - migranti : processo al "Generale" : condAnna a 5 anni. "Fu favoreggiamento" : La Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto: "Quest'uomo non è il capo dei trafficanti", ha già scontato la sua pena, uscirà subito dal carcere

Migranti : processo a 'Generale' - condAnnato a cinque anni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La Corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto ha condannato a 5 anni di carcere Mered Medhanie Yedhego, detto "il generale", chiamato 'Il Generale', perché ritenuto di essere a capo di una organizzazione di traffico di esseri umani. La procura (pm Geri Fe

Migranti : processo a ‘Generale’ - condAnnato a cinque anni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – La Corte d’assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto ha condannato a 5 anni di carcere Mered Medhanie Yedhego, detto “il generale”, chiamato ‘Il Generale’, perché ritenuto di essere a capo di una organizzazione di traffico di esseri umani. La procura (pm Geri Ferrara e Claudio Camilleri) aveva chiesto 14 anni di carcere per l’uomo che ha sempre parlato di uno ...

Roberta Ragusa : Antonio Logli condAnnato - la ricostruzione della vicenda : Roberta Ragusa: Antonio Logli condannato, la ricostruzione della vicenda Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, è stato condannato in Cassazione a scontare venti anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. La donna scomparve nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e, a distanza di circa sette anni, il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Il legale di Antonio Logli ha contestato la sentenza e continua ad ...