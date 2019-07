ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi Suv travolge 2 cuginetti | un morto | 12 luglio 2019

Calciomercato Inter News/ Marotta spiazzato su Lukaku! - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Inter News , oggi 12 luglio 2019: Ausilio non si aspettava il rialzo delò Manchester su Lukaku. Ante Rebic come alternativa, ultime notizie ,

Pensioni ULTIME NOTIZIE : fondo integrativo pubblico dell’Inps - come funziona : Pensioni ultime notizie: fondo integrativo pubblico dell’Inps, come funziona Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del presidente Inps Pasquale Tridico, proferite in occasione della relazione alla Camera sul Rapporto Annuale dell’Inps. Diversi i temi trattati, tra cui i temi Quota 100 e reddito di cittadinanza, senza dimenticare la possibilità di introdurre, come c’è già in altri Paesi europei, un fondo di previdenza ...