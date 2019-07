Tra le celebrità più ricche anche Ed Sheeran | Ronaldo e Neymar

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Jacopo Granzotto Dal 2018 a oggi l'artista Usa ha guadagnato 451 milioni Dopo di lei ecco modelle, rapper e chef. Solo quarto Messi Roma Le star italiane non spiccano certo per lucentezza. Almeno secondo il rapporto annuale della rivista statunitense di economia e finanza «Forbes, che come ogni anno fa i conti in tasca allo star system mondiale con la classifica dei 100 più pagati nell'ultimo anno. Artisti, sportivi, società in affari con l'Italia fuori dai giochi. Momentaccio. Roba in gran parte attuale, ma pochi idoli ad uso e consumo di adolescenti molto connessi e di facile assuefazione. Si, certo ci sono Messi e, Ed, Rihanna e gli Eagles (sorpresa fin a un certo punto, ogni casa americana suona lp di questo gruppo). C'è pure Gordon Ramsay che sbaraglia la concorrenza dei (troppi) chef televisivi. Ma soprattutto c'è il primato della popstar ...

