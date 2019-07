Tour de France | Dylan Groenewegen vince lo sprint della settima tappa

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dopo una giornata di montagna si è tornati a parlare dialde. Laera la più lunga delle trene di corsa, ma anche una delle più semplici dal punto di vista altimetrico. Nel finale di Chalon sur Saone la Deceuninck Quickstep è stata perfetta per preparare loa Elia Viviani, che però non è riuscito a tenere testa allo spunto degli avversari.è riuscito ad anticipare la volata partendo da dietro ed ha battuto di una manciata di centimetri Caleb Ewan, conquistando la quarta vittoria nel suo personale score alde, fuga sotto controllo Ladeldeè passata senza grandi emozioni in attesa del previstofinale. I 230 km del percorso da Belfort a Chalon sur Saone non offrivano grandi spunti per animare la corsa, che infatti è andata via con una fuga a due che non ha mai impensierito ...

matteorenzi : La Planche des Belles Filles al Tour de France è un arrivo mitico per gli italiani. Dopo i primi posti di Nibali (2… - Eurosport_IT : Non è parente di Madonna ?? Ha superato la tachicardia ?? Soprannome: 'Geco d'Abruzzo' ?? L'italiano in giallo più gio… - RaiRadio2 : Festeggia con @CaterpillarAM la vittoria di Giulio Ciccone al Tour de France! Chi retwitta sarà primo in classifi… -