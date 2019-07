Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) In questa2019 sono di tendenza molti nuovidi: in particolare le grandi protagoniste sono le chiome medio-corte. Questi hairstyle sono perfetti per le donne di ogni età: di seguito le ultime proposte a riguardo, per non passare mai inosservate. Nuove chiome Le capigliature più gettonate in questa stagione estiva sono le lunghezze medie: quindi via libera con il bob e il. Per quanto riguarda la tonalità, su queste chiome può essere realizzato il bronde: in esso è presente un mix di biondo e castano. La nuance consente di creare dei riflessi biondi e sfumati, con un effetto chiaroscuro su tutta la lunghezza dei. Va ricordato che le varie sfumature di colore regalano anche molta luminosità. Per valorizzare il tutto basta solamente creare delle onde molto morbide. Non manca nemmeno il long bob, adatto a tutte le tipologie di volto e a tutti i tipi di ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli per l'estate: il caschetto, il bob e il weet look - chaerrybl0ssom : L’unico parrucchiere di cui mi fido si è messo in proprio e fa solo tagli uomo ALLORA io non mi taglierò più i capelli ?? - hyunjininis : sul tagli i capelli -