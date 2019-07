Sì ai Benetton in Alitalia

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giovanni Tria non ha dubbi e, intervistato da la Stampa, parla dell’ingresso di Atlantia in: “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile. D’altra parte la questione del ponte di Genova e delle concessioni va affrontata su un piano strettamente giuridico da tenere separato. Anche perché Atlanta è in parte dei, ma in gran parte ha come azionisti grandi fondi internazionali. E quindi il rispetto delle norme è necessario per tutelare tutti gli azionisti”.Il ministro dell’Economia è fiducioso anche sui temi europei: “Ci sono i presupposti per cambiare le politiche economiche Ue. Come strutturare il bilancio dell’Eurozona, come mettere un accento sugli investimenti, sulle politiche industriali per accelerare la convergenza”.Tria mostra ...

