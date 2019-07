Mercato Inter | Barella viaggia verso Conte | il sogno Lukaku potrebbe diventare realtà

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) E’ il NicolòDay per ildell’. Il centrocampista ha iniziato oggi la sua avventura in nerazzurro, concluso il tira e molla che ha tenuto banco nelle ultime settimane, oraè pronto ad abbracciarlo. Il giocatore dell’Under 21 azzurra si aggregherà alla squadra per la tournèe in Asia. Il tecnico non si acnta del mediano e spinge con i dirigenti per ilRomelu, fosse per l’ex CT lo accoglierebbe già prima di partire per i primi test estivi. L’obiettivo è difficile ma le parti stanno cercando di avvicinarsi, anche perché il giocatore è molto intrigato dal progetto nerazzurro. Il Manchester United ha alzato la posta fissando il prezzo a 83 milioni, ma Ausilio non è sembrato intimorito e sta studiando l’offerta giusta per convincere i Red Devils....

MatteoBarzaghi : Inter. Ultim’ora Sky Sport 24. Preso Barella per 45 milioni. Prestito con obbligo. Dettagli e approfondimenti su… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Inter, missione a #Manchester per #Lukaku ?? Ausilio in viaggio per incontrare lo United… - Gazzetta_it : #Mercato #Lukaku corre verso l’Inter: adesso la mossa finale -