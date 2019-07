LIVE Nadal-Federer 6-7 | 6-1 | 3-6 | 3-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’elvetico piazza il

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5conduce il match e si avvicina alla 12esima finale a! 40-15il servizio vincente lo svizzero. 30-15 Pecca di freddezza in questo casoche non riesce are il vincente. 30-0 Demi-volée deliziosa e chiusura difensiva sul passante di. 15-0 Ace di! 3-4 Si salva al servizio: lo svizzero conduce sempre di un break di vantaggio. 30-30 CHE ROVESCIO DISIGNORI!fa correre avanti e indietro, che arriva su una palla corta danzando endo un rovescio all’incrocio delle righe. 30-15 Ace di. 15-15 Ottima prima chenon riesce a tirare su. 0-15 Rovescio in rete da parte di. 2-4ne approfitta del nervosismo die torna in vantaggio di due game. 40-30 Prima al centro di. 30-30 URLO DI! Inconcepibile errore per ...

