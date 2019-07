Di Maio dice che al M5S servono i “facilitatori”

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

Autostrade - Di Maio dice che una soluzione è possibile a patto che l'azienda paghi : "Siamo pronti a individuare una soluzione, a patto che Autostrade paghi e si faccia giustizia verso le vittime" del ponte Morandi: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista a Repubblica in cui ha parlato della concessione ad Atlantia. "Non mi diverto a revocare la concessione", ha premesso il leader M5s, "ma se per anni hai fatto profitto alle nostre spalle, se dovevi occuparti della manutenzione e non l'hai fatto e se poi ...

Cosa dice della politica gialloverde il pasticcio di Di Maio su Ilva : L'impressione è di fare un passo avanti, e invece poi si torna subito indietro. Con la maggioranza spaccata, l'ombra delle elezioni e la necessità di Lega e M5s di non perdere consensi, l'Italia sembra in preda a una crisi bipolare. Due giorni fa Telt ha autorizzato la pubblicazione dell'“avis de ma

"Ognuno stia al proprio posto - non stiamo giocando a Risiko" - dice Di Maio ai suoi : "Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il MoVimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo". Lo scrive il vicepremier e capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervenendo sulle recenti polemiche interne al movimento. E aggiunge: "Qui stiamo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo ...

La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio furioso : “hanno regalato 3 milioni di soldi dei cittadini” : La maggioranza di governo oggi è caduta, la Lega di Salvini tradice il M5S. Luigi Di Maio furioso “Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo”: Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Si è spaccata aggiunge Di Maio – su una proposta presentata … Continue reading La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio ...

Di Maio frena Salvini su codice appalti : Luigi Di Maio mette i cosiddetti paletti sul codice appalti. Sospese le norme inattuate come Albo unico imprese. Ecco nel dettaglio… L’accordo sul codice appalti sospende solo norme che già erano inattuate. Come, ad esempio, l’Albo unico delle imprese: non essendo costituito si chiedeva ai Comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un Albo che non esisteva. In sintesi, stando alle parole del ministro del ...

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-M5S sulla sospensione (parziale) del codice. Di Maio : governo avanti 4 anni : Le modifiche proposte al decreto 32/2019 all'esame del Senato, su cui si tornerà a votare domani, riguardano sia la sospensione sia le correzioni al codice appalti. «A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine» dice Salvini assicurando che la quadra si troverà oggi...

Governo - Di Maio : “Contento per l’accordo raggiunto. Sospesi punti del codice appalti non rilevanti” : “Cedimento sullo stop al codice degli appalti? Si sospenderanno le tre norme su cui siamo stati d’accordo e ci consentiranno di creare un Paese sempre più efficiente e con meno scartoffie con comuni e imprese che non dovranno più essere appesantiti da procedure che ne hanno rallentato l’economia”. A rivendicarlo il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine del tavolo con la Whirlpool al Mise, dopo ...

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti» : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...