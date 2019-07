Ali Mohamed | il calciatore nigeriano contestato dagli ultras per il suo cognome

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una brutta storia quella raccontata oggi da Repubblica. Riguarda glidel Beitar di Gerusalemme, una delle più importanti squadre di calcio israeliane. Sono saliti agli onori della cronaca perché hanno accolto il nuovo centrocampista, Ali, con insulti xenofobi e minacce durante un allenamento pre-campionato. La colpa diè di avere unche agliha fatto pensare fosse musulmano. Gli hooligans, infatti, sono noti per il loro razzismo e suprematismo ebraico. Ecco perché hanno osteggiato violentemente l’acquisto. Salvo poi inviare una “demenziale rettifica”, come la definisce il quotidiano, da parte del gruppoLa Familia: “Dopo innumerevoli verifiche e controlli sull’identità delAli, possiamo confermare che si tratta di un devoto cristiano, e non ci opponiamo dunque al suo approdo nel club. Tuttavia, ...

MarcosBarbosaF5 : @emicida É tipo Mohamed ali! - ManoFabregas4 : ?????? Bassam Carlito Mohamed Ali - sjcarjo1 : @repubblica E non era Mohamed Ali -