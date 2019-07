World Steak Challenge 2019 | la carne migliore del mondo arriva dalla Finlandia

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) I 40 giudici internazionali dell'edizionedelhanno emesso il loro verdetto. Labistecca delè quella proposta da JN Meat International: una Rib Eye, alias una costata di manzo, proveniente da un bovino allevato indi razza Ayrshire. Rigorosamente grass fed, ovvero lasciato libero di pascolare e di nutrirsi con l'erba del pascolo. Il premio è stato assegnato in Irlanda dopo due giorni di blind test e assaggi presso il ristorante Fire di Dublino che hanno visto sfilare oltre 300 esemplari di filetti, controfiletti e costate provenienti da 25 nazioni per un totale di 4 continenti. La costata di manzo di JN Meat International, oltre al titolo di campionessa tra le campionesse, si è aggiudicata anche i premi nelle categorie Best Rib Eye e Best Grass Fed. Per il celebre produttore di carni danese si tratta ...