Ubaldo Pagano | il deputato Pd non trova lettino ed ombrellone? Mostra il tesserino da

liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) D'estate i lettini in spiaggia vanno a ruba, lo sanno tutti. Ma a quanto pare c'è qualcuno che non riesce a farsene una ragione. Proprio ieri, mercoledì 10 luglio,del Pd, è stato al centro di una violenta discussione con i gestori del bagno. Giunto con tanto di famiglia al l

Toniapatty : RT @Libero_official: Il deputato del Pd, Ubaldo Pagano, protagonista del più classico dei 'lei non sa chi sono io'. Lite in spiaggia per le… - Dardo70m : RT @Libero_official: Il deputato del Pd, Ubaldo Pagano, protagonista del più classico dei 'lei non sa chi sono io'. Lite in spiaggia per le… - Libero_official : Il deputato del Pd, Ubaldo Pagano, protagonista del più classico dei 'lei non sa chi sono io'. Lite in spiaggia per… -