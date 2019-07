Tornado si abbatte sulla Grecia | morti 6 turisti stranieri | anche due bimbi Trenta

fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019) Une violente grandinate hanno colpito il nord della penisola Calcidica. Le vittime sono tutti(due russi, due cechi e due rumeni), tra lorodue bambini. “È stato un fenomeno senza precedenti" ha detto il capo della Protezione civile.

