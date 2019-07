meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Lotra Btp e Bund tedeschii 200base e si attesta intorno ai 198alle 13 con un rendimento del decennale a quota 1,7%, secondo quanto riporta la piattaforma Mts. L’avvio degli scambi sul mercato per loeraa 203base e la discesa del differenziale segue l’asta sui titoli didel Tesoro, che ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi con rendimenti in calo, a fronte di una domanda che ha sfiorato i 5 mld. L'articolo200Meteo Web.

borghi_claudio : Vi ricordate quando quelli che sanno tutto loro per mesi hanno ironizzato sulla mia dichiarazione di inizio acquist… - marco_merighi : @foa_u Mi piacerebbe capire che cosa si intende per vendere il proprio paese per soldi. Se vuole comprare e detener… - TV7Benevento : **Titoli Stato: spread scende sotto 200 punti base**... -