Palinsesti Discovery 2019 20 | le novità di Nove | Real Time | DMAX | Giallo e gli altri

(Di giovedì 11 luglio 2019)-20, lee le conferme per, Food Network,e glicanali del gruppo.Oggi a Milano si è tenuta l’annuale presentazione deidel gruppoche in chiaro è editore di canali come, per citare giusto i più popolari. La presentazione inizia con i dati d’ascolto del gruppo.Nella prima metà del, il gruppo è cresciuto del 7% di share sugli individui (+7% vs 2018) che arriva al 9% di share sul target commerciale 25-54 anni. Dati ancora più significativi in primedove la share del portfolio cresce del +12% sugli individui.Tra i vari canali a trainare il successo del grupposon. In prima serataè sempre il nono canale nazionale, con una crescita del 12%.invece cresce del 27%. Buoni risultati anche per(+28%), Food ...

