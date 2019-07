Paesaggi lunari | 12 mete «spaziali» sulla Terra

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Parco Nazionale Timanfaya, LanzaroteDeath Valley, Stati UnitiDeserto di Atacama, CileIce Cave, IslandaLago Natron, TanzaniaGrand Canyon, Stati UnitiLepiù suggestiveSalar de Uyuni, BoliviaSaline di Trapani in SiciliaTozeur, TunisiValle della Luna in SardegnaVulcani di fango, AzerbaijanDeserto del Sinai, EgittoIl 20 luglio 2019 si celebra il cinquantesimo anno da quando Neil Armstrong fece quel famoso «piccolo passo per l’uomo (ma un grande passo per l’umanità)» mettendo piede per la prima voltasuperficie lunare con la missione spaziale Apollo 11. In attesa che l’uomo torniLuna, o che si cominci a viaggiare (da turisti) sul nostro satellite, si può viaggiare verso «» tenendo i piedi ben piantatinostra amata. Luoghi inospitali, eppure così affascinanti nella loro desolazione: Lanzarote, Tanzania, Cile, ...

