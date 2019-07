Maltempo e danni “scioccanti” in Abruzzo | “Alcune scuole in condizioni critiche | tetti

Maltempo Abruzzo : conta dei danni per la richiesta dello stato di emergenza : “Stiamo facendo la conta dei danni, ma data l’eccezionalità dell’evento abbiamo già preannunciato da ieri al Governo la richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale e siamo certi che ci sia una risposta in tal senso. Con gli amministratori stiamo valutando i danni subiti dalle abitazioni private, ma anche dalle scuole e altri stabili pubblici e privati. Siamo certi che il Governo non avrà problemi a riconoscere la ...

Emergenza Maltempo : la mappa dei danni regione per regione : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta ondata di Maltempo che ha colpito lungo tutta la penisola con piante sradicate, serre divelte, frutta come le pesche, le mele ed i kiwi flagellata come pure meloni e pomodori ma anche campi allagati e grano e mais stesi a terra dalle forti tempeste di vento, trombe d’aria e temporali intensi accompagnati da grandinate killer: è quanto emerge dal primo monitoraggio ...

Emergenza Maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...

Maltempo - gravi danni in Abruzzo : Fonte foto: Luca SabloneMaltempo, gravi danni in Abruzzo 1Sezione: Cronache Tag: Maltempo grandine Luca Sablone Abruzzo colpito fortemente dal Maltempo: gravissimi danni a Pescara, dove si registrano disagi alla viabilità e diversi feriti al pronto soccorso. Colpite anche Francavilla al Mare, Chieti e Chieti ...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti - danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo Abruzzo : grandine grossa nel pescarese - danni ingenti [FOTO] : Attorno le 12:00 della mattinata odierna un'intensa supercella si sviluppata nel teramano per poi sfilare velocemente sulla costa interessando tutto l'Abruzzo orientale. L'intensa formazione...

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni, specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo - bufera nelle Marche : le foto dei danni a Numana. GALLERY : Maltempo, bufera nelle Marche: le foto dei danni a Numana. GALLERY Costa adriatica flagellata da pioggia e grandine: sulla Riviera del Conero molte strutture turistiche sono state danneggiate dagli alberi buttati giù dal vento. Ed è allerta anche oggi . Le previsioni meteo Parole chiave: ...

Maltempo - grandine e trombe d’aria flagellano il Centro Italia : danni ingenti alle strutture turistiche : Un’ondata di Maltempo ha colpito ieri pomeriggio molte regioni del Centro Italia: la Romagna è stata flagellata da trombe d’aria e grandine. Nel Riminese e in alcune zone del Cesenate centinaia di auto sono state danneggiate da chicchi grandi come noci. In molte zone costiere sono caduti diversi pini secolari danneggiando molte vetture in sosta. In Abruzzo, a Pescara, numerose persone hanno osservato una “shelf cloud” ...