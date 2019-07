LIVE Serena Williams-Strycova | Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-1 6-2 | dominio

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 3-2 - break della statunitense e secondo set in bilico per la ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio della Stycova fuori di poco: brava Serena a fermare il gioco. 3-2 break WILLIAMS! Quinto gioco fatale per la Strycova: sarà la stessa trama del primo set? 30-40 Doppio fallo della ceca e prima palla break del set. 30-30 Risposta perfetta con il diritto della Williams. 30-15 Strycova con solidità riesce a portare a casa il punto con il diritto. 0-15 Williams sale in cattedra con ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 1-2 - inizio di set equilibrato sul Centrale! 1-2 Si scuote Strycova che ne approfitta della lentezza di Serena. 40-30 Grande diritto in spinta di Williams che poi sale in cattedra con il rovescio a volo: il nastro l'aiuta. 40-15 Ottima soluzione di rovescio per la ceca che passa dalla fase difensiva a quella offensiva con un colpo in diagonale. 30-15 Buon diritto dal centro del campo per la Strycova che muove a suo piacimento la ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 - doppio break dell'americana e primo set conquistato! 16.30 Serena Williams conquista il primo parziale per 6 giochi ad 1: dopo un ottimo inizio di Strycova, l'americana ha scatenato tutta la sua potenza e rabbia agonistica per sferrare due break di fila. FINE primo SET 6-1 primo SET WILLIAMS! Ottima prima e parziale conquistato. AD-40 Palla corta pazzesca dell'americana che ottiene il primo set point. 40-40 Annullata anche la terza ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 4-1 - break dell'americana e primo allungo del match! 4-1 Altro ace di Serena: primo allungo del match. 30-0 Altro vincente dell'americana con il diritto: Williams ora in fiducia. 15-0 Ace Williams! 3-1 break WILLIAMS! Infila due punti di fila con due bolidi imprendibili: strappo importante ed improvviso. 40-AD Prima palla break per Williams! 40-40 CHE SCAMBIO! Williams conduce dall'inizio alla fine imponendo ritmo e forza con il ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-0 - sul Campo Centrale ci si gioca un posto in finale! 15-15 Piuttosto impacciata Serena in questo avvio: altro rovescio lungo. 1-1 Risposta lunga della statunitense ed equilibrio stabilito. 40-15 Qualche errore di troppo per Williams che prova ad imporsi con il diritto: pallina nel corridoio. 30-15 Seve&volley impreciso: volée strappata e punto all'americana. 30-0 Buona prima della ceca. 1-0 Si prende il punto a rete Serena Williams che ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : sul Campo Centrale ci si gioca un posto in finale! 30-30 Prova a spingere Williams ma è troppo distante dalla palla. Tentativo di vincente fuori di molto. 30-15 Primo doppio fallo per Serena. 15-0 Subito ritmo imposto dall'americana: errore di Strycova. 0-0 Si parte! Batte Williams! INIZIO PRIMO SET 15.58 È tutto pronto sul Campo Centrale: chi conquisterà il secondo posto in finale? 15.54: Comincia ora il riscaldamento. Tra pochissimo ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale La cronaca del quarto di finale Riske-Serena Williams – La cronaca del quarto di finale Strycova-Konta La cronaca del quarto di finale Svitolina-Muchova – La cronaca del quarto di finale Halep-Zhang Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2019 tra Serena Williams e Barbora ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena vince al terzo con Riske - Halep elimina Zhang. In campo Svitolina-Muchova 16.13 Nel match tra Elina Svitolina (Ucraina) e Karolina Muchova sarà la boema ad iniziare al servizio. 16.11 MATCH Serena!!! Tiene a 15 Williams che vola in semifinale! Serena Willims (USA) batte Alison Riske (USA) 6-4 4-6 6-3. 16.07 BREAK Serena!!! Questo potrebbe essere il game decisivo: Serena spreca tre break point poi Riske ha la palla del 4-4 ma non chiude e così alla quarta occasione ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena al terzo con Riske - Halep elimina Zhang 15.41 Serena passa a condurre: Williams tiene il servizio a 15 e va 2-1. 15.39 CONTROBREAK Serena! La reazione di Williams non si fa attendere: servizio tolto a 30 ed è 1-1! 15.37 MATCH Halep! La romena Simona Halep va in semifianle superando la cinese Shuai Zhang per 7-6 (4) 6-1. Svitolina o Muchova nel penultimo atto. 15.35 BREAK Riske! In salita l'avvio del terzo set per Serena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena Williams conquista il primo set contro Riske 14.47: Serena Williams VINCE IL primo SET! 6-4 per l'ex numero uno del mondo. 14.45: Simona Halep pareggia i conti con Shuai Zhang. 4-4 14.43: Serena tiene il servizio e sale 5-4 contro Riske. 14.40: Arriva anche il controbreak di Serena Williams. 4-4 14.39: controbreak di Halep! 4-3 per Zhang nel primo set. 14.37: ALTRO BREAK DI Riske! Nuovo vantaggio per la numero 55 del mondo, che si ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tempo di quarti femminili - Serena Williams e Johanna Konta cercano gloria Gli ottavi femminili – La presentazione dei quarti femminili Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Si giocano oggi, secondo la tradizione della programmazione dei Championships, i quarti di finale femminili. Sul Centre Court aprono il programma Serena Williams e Alison Riske nel derby americano. ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Serena Williams vittoriosa. Nadal avanti di due set Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E' inutile negarlo che per il tennis italiano c'è un'attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...