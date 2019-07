Giulio Ciccone al comando del Tour de France | la sesta tappa va a Teuns

Tour de France – Giulio Ciccone in maglia gialla : la nuova classifica generale dopo la 6ª tappa : Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da ...

Classifica Tour de France 2019 - sesta tappa : Giulio Ciccone maglia gialla! Nibali attardato - Thomas il miglior big : Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla al Tour de France 2019, l’italiano ha concluso al secondo posto la sesta tappa con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e si è preso la gioia di indossare il simbolo del primato con 6 secondi di vantaggio su Julian Alaphilippe che non è riuscito a difenderla. L’alfiere della Trek-Segafredo ricorderà per sempre questa memorabile giornata, una fuga da lontano gli ha permesso di ...

Tour de France 2019 : Giulio Ciccone all’esame Grande Boucle. Compiti da gregario ed il sogno di vincere una tappa : Giulio Ciccone è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Giro d’Italia. Spesso in fuga ha regalato grandi emozioni ai tifosi italiani, correndo sempre con Grande grinta e determinazione. Con un gran numero si è imposto nella sedicesima tappa e ha conquistato anche la maglia di miglior scalatore, grazie alle tante fughe che gli hanno consentito di conquistare i punti necessari per ottenere questo prestigioso riconoscimento. Il ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : sarà un duello tra Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone? Ma occhio a Diego Ulissi e Davide Ballerini : Domenica 30 giugno appuntamento classico di inizio estate, ad anticipare il Tour de France: si disputano i Campionati nazionali, con le prove in linea, per il Ciclismo su strada. In programma in Alta Valtaro c’è la gara per il Bel Paese: un percorso davvero durissimo quello in Emilia, che vede un circuito da ripetere dieci volte con addirittura 4000 metri di dislivello. A venir fuori saranno dunque uomini di fondo, magari abituati a ...

Giulio Ciccone : “Al Tour per fare esperienza. Devo migliorare a cronometro per fare classifica nei grandi giri” : Giulio Ciccone si è reso protagonista di un mese eccezionale: ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia vincendo il tappone del Mortirolo con arrivo a Ponte di Legno e lunedì scorso si è imposto al Cycling Stars Criterium, kermesse andata in scena a Belluno. L’alfiere della Trek Segafredo ha raccontato il suo periodo a OA Sport: “Con oggi finisce questo periodo fantastico tra il Giro d’Italia ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo. Lo stipendio e le prospettive. Una buona notizia per Giulio Ciccone… : Vincenzo Nibali ha firmato un biennale con la Trek-Segafredo per le stagioni 2020-2021. Ad annunciarlo è stato Massimo Zanetti, patron della Segafredo Zanetti SPA, celebre azienda italiana nota in tutto il mondo per la preparazione e vendita del caffè: l’ufficialità arriverà però solamente ad inizio agosto. Si tratterà del quarto cambio di casacca nella carriera dello Squalo, che fece il suo debutto tra i professionisti nell’ormai ...

Cycling Stars Criterium 2019 : Giulio Ciccone anticipa il gruppo - beffati Elia Viviani e Vincenzo Nibali : Grande serata di ciclismo a Belluno: il Cycling Stars Criterium incorona Giulio Ciccone, che anticipa il gruppo a pochi chilometri dall’arrivo e beffa Elia Viviani, il quale non riesce a completare la rimonta, dovendosi accontentare della piazza d’onore. Terza posizione per un attivissimo Vincenzo Nibali. Circuito cittadino di un chilometro da ripetere per trenta volte: percorso ricco di curve e tratti in pavè, che rendono la corsa ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone corridore vero. Mortirolo domato - deve puntare sulle corse a tappe in futuro : Possiamo dire che il salto di qualità nelle World Tour non ha proprio spaventato Giulio Ciccone, il nuovo Re del Mortirolo. Lui che ha letteralmente conquistato la cima valtellinese in questa sedicesima frazione della Corsa Rosa, per poi mettere la ciliegina sulla torta trionfando sul traguardo di Ponte di Legno e mettendo in bacheca la sua seconda vittoria di tappa al Giro. La prima l’aveva conquistata nel 2016 in quel di Sestola, dopo un ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della sedicesima tappa : Giulio Ciccone mostruoso - Vincenzo Nibali da applausi. Si stacca Roglic : sedicesima tappa assolutamente spettacolare ed ovviamente durissima per il Giro d’Italia 2019 quella partita da Lovere e giunta a Ponte di Legno. La pioggia e, soprattutto, il Mortirolo animano questa giornata priva del Gavia: a trionfare è un clamoroso Giulio Ciccone, in fuga dall’inizio e protagonista fino alla fine con la sua maglia azzurra. Cambiamenti anche in classifica generale. Andiamo a rivivere la frazione con le ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone - il Re del Mortirolo : “Avevo puntato su questa tappa. Sembrava impossibile - ma la vittoria è arrivata” : In quel di Ponte di Legno brilla la maglia del leader dei gran premi della montagna di Giulio Ciccone. È lui il più forte del tappone del Mortirolo che il gruppo del Giro d’Italia 2019 ha affrontato sotto una pioggia e una nebbia che tanto hanno ricordato le storiche imprese del ciclismo del passato. Ventiquattrenne di Chieti, il giovane della Trek-Segafredo è una delle speranze più belle del futuro del pedale tricolore, lui che si era già ...

