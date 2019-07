Edge in base Chromium | riassunto delle ultime flag

surface-phone

(Di giovedì 11 luglio 2019) LeBuild per il canale Canary di Microsofthanno portato varie novità nel reparto, permettendo l’abilitazione di una serie di feature.Canary Features • Autoplay Blocker – Nella versione 77.0.211.0 Microsoft ha introdotto la possibilità di limitare l’autoplaypagine Web. Grazie all’attivazione di questa funzione è possibile ridurre l’impattodifferenti schede sulle nostre risorse, bloccando l’autoplay dei video. L’algoritmo è strutturato per lasciare invariato il funzionamento di siti come YouTube, Facebook etc. Per attivare la funzione bisognerà accedere alla paginadi://s/) e ricercare “limit media autoplay”. • Dark Mode – In precedenza, vi abbiamo illustrato la procedura per attivare la modalità scura tramite l’attivazione della specifica. Durante il rilasciobuild è stata introdotta la ...