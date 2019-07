Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono di nuovo in crisi

people24.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019) Da qualche tempo era tronato l’amore tra, dopo una rottura lo scorso novembre e un riavvicinamento a febbraio, invece tra loro qualcosa si è dispezzato. L’influencer nelle storie che pubblica su “Instagram”, parla del suo ex marito e scrive: “Non mi interessa sapere della sua vita privata e mi dissocio dalla sua linea e condotta e di vita”. Sembra avere le idee chiare, su una storia che, a quanto dice, ha scelto lei di chiudere “in maniera molto serena”. Ai suoi follower che la informano sull’attività social dichiede di smettere: “Scusate, non mi interessa sapere la vita privata del mio ex marito”, e poi sottolinea: “Sia chiaro, non sto con il sig.e mi dissocio dalla sua linea di condotta e di vita. Dopo ciò spero davvero di essere stata chiara”. Come ...

