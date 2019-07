Cannabis | il Consiglio superiore di sanità | «Per ora non è una cura | continuare nella

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non c’è una prova scientifica dell’efficacia terapeutica dei preparati della: al momento, quindi, non possono essere considerati medicinali. È questo il parere che ildiha fornito alla ministra della Salute Giulia Grillo. Ma non è una bocciatura: l’organo consultivo suggerisce dila sperimentazione. Che cosa ne pensa l’associazione Luca Coscioni, fra le prime realtà a promuovere, ormai da una decina di anni, l’accesso ai farmaci cannabinoidi? Lo abbiamo chiesto a Marco Perduca, coordinatore delle attività internazionali dell’associazione. Che, a sorpresa, è d’accordo con ildi. «Come Coscioni, siamo assolutamente d’accordo sulla necessità di fare ricerca, non tanto sulla letteratura, quanto sulla pianta e sui prodotti ottenuti a partire dalla, quella che viene prodotta nello Stabilimento ...

