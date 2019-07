Basket | ecco i 12 azzurri scelti da Andrea Capobianco per affrontare gli Europei U20 di

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti annuncia i 24 convocati dell’Italia per il training camp : ecco tutti i nomi : Coach Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 convocati dell’Italia per i training camp in vista dei Mondiali di Basket 2019: finalmente ci sono anche i giocatori NBA A poco più di venti giorni dal training camp in vista della FIBA World Cup 2019, il CT Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale Senior. Gli Azzurri si ...

EuroBasket Women 2019 – Domani l’esordio delle azzurre : ecco quando e dove vedere Italia-Turchia : EuroBasket Women 2019: Domani Italia-Turchia a Nis (ore 18.30), le sensazioni di coach Crespi Prende il via Domani l’EuroBasket Women 2019 della Nazionale Femminile. Le azzurre esordiscono a Nis (Serbia) contro la Turchia, primo impegno del girone C. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySport1HD e SkySportArenaHD a partire dalle 18.30. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. La ...

Basket - Venezia trionfa alla vigilia della A dal gusto anni ’90 : riecco Messina - Treviso e Fortitudo. Ma per ora è una brutta copia : L’hanno costruito negli anni questo quarto scudetto – il secondo nelle ultime 3 stagioni – in casa Reyer Venezia. Piaccia o no, a conti fatti, la società del patron-sindaco Luigi Brugnaro ha mantenuto l’ossatura del primo trionfo, composta dal binomio manager-coach, ovvero Federico Casarin e Walter De Raffaele. In una Serie A che cambia sempre troppo, gli orogranata hanno avuto il merito di aggiungere e non rivoluzionare. ...

VIDEO Venezia-Sassari punteggio - Finale Scudetto Basket : gara-7 - highlights e sintesi. Lagunari in trionfa - i ragazzi di Pozzecco si arrendono : L’Umana Reyer Venezia è Campione d’Italia. Fantastico trionfo della squadra di De Raffaele, che supera in gara-7 il Banco di Sardega Sassari per 87-61, chiudendo una serie bellissima sul 4-3. E’ il secondo Tricolore negli ultimi tre anni per i veneti, mentre sfuma il sogno dei ragazzi di Pozzecco che si arrendono dopo una battaglia infinita. GLI highlights DI gara-7 Venezia-Sassari CLICCA QUI PER TUTTE ...

Basket - Venezia è campione d’Italia : la Sassari di Pozzecco divorata in gara-7 : La Reyer Venezia è campione d’Italia. La squadra orogranata ha sconfitto in gara-7 di finale scudetto la Dinamo Sassari per 87-61. Trascinata da un incontenibile Michael Bramos, la Reyer ha sempre condotto costruendo lo strappo decisivo dopo l’intervallo lungo: il 32-17 nel terzo tempino ha indirizzato una partita che, come accaduto già nel match decisivo della semifinale contro Cremona, Venezia non ha mai dato l’impressione di ...

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e Pozzecco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spalle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

Ecco chi é Luca Lotti : il caso “Tam Tam Basket” : Luca Lotti si è autosospeso dal Pd. Alcuni si riterranno soddisfatti del fatto che le loro richieste avanzate a mezzo stampa o addirittura sui social siano state accolte, nonostante le dichiarazioni del Segretario del partito che definiva la questione chiusa. Altri si trovano in una situazione a dir poco in contrapposizione con il proprio senso della giustizia. Eppure c e’ stato un tempo in cui Lotti, appena arrivato in ...

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...