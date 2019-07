Autonomia | Ciambetti Veneto | ‘il Paese si slabbra a colpi di tiremmolla’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Vneezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘L’Italia si, per dirla con il primo ministro Conte, adi avanti e indietro, a furia di bugie, atteggiamenti incostanti e contrastanti tra loro. Siper il tiremmolla con cui siamo trattati, e che alla fine disgusta e indigna”. Roberto, presidente del Consiglio regionale delcommenta così le dichiarazioni del primo ministro ‘dopo l’ennesimo voltafaccia – spiega– di chi vuole rinviare sine die il tema dell’regionale svuotandola di significato e valenza”. “I cittadini delhanno espresso la loro volontà in modo chiaro e solo una forza politica ebbe in occasione del referendum dell’ottobre 2017 il coraggio di dichiararsi contro il percorso autonomista: tutti i principali partiti, compresi Pd e M5S si dissero a favore. ...