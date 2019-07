blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dopo i monti della Valtellina,si sposta nelle verdi colline umbre per ladi 4, in onda questa sera, giovedì 11, dalle 21.15 su SkyUno. Tutte località esclusive, immerse nel verde, tra casali e ville dalle atmosfere rilassanti, anche se per i 4 albergatori in sfida l'occasione sarà tutt'altro che pacifica.411inpubblicato su TVBlog.it 1110:00.

tvblogit : 4 Hotel, sesta puntata 11 luglio 2019: Bruno Barbieri in Umbria - SerieTvserie : 4 Hotel, sesta puntata 11 luglio 2019: Bruno Barbieri in Umbria - Umbria24 : La sesta tappa della nuova stagione vede in gara Monia, Leonardo, Eleonora e Lena. Puntata in onda giovedì 11 lugli… -