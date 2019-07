Troppo caldo anche sull’Appennino | la fioritura di Castelluccio si conclude in anticipo

Caldo - come fare sesso senza sudare Troppo : Il Caldo non andrà via ancora per un po’, anzi diciamo che è appena cominciato. E se d’estate le persone, dalle statistiche, hanno riguardo all’attività sessuale un afflato maggiore, vuoi perché si è più scoperti, vuoi perché maggiore è il tempo del relax, c’è da dire che il sesso d’estate comporta un'estenuante lotta contro il Caldo e contro l’afa, che condiziona in qualche modo anche questa «attività». Coccolarsi e scambiarsi effusioni ...

In Germania fa Troppo caldo e i sindacati chiedono la siesta per i lavoratori : gli esempi nel mondo in cui è già così : Alla luce delle recenti ondate di caldo, la federazione sindacale tedesca (DGB) sta chiedendo ai datori di lavoro di concedere pause più lunghe ai dipendenti alla pausa pranzo. “Lavorare senza una pausa porta ad un sovraccarico sul dipendente. Questo aumenta ancora con il caldo. Nei Paesi del Sud fanno così. Con l’ondata di calore, abbiamo bisogno di una siesta in Germania. Una siesta all’ora di pranzo, a differenza di un break, ...

Napoli - Universiadi senza pubblico : «Fa Troppo caldo - ma chi va allo stadio?» : Dopo il grande boom, l?interesse sulle Universiadi inizia a calare. Gli spettatori attirati dall?evento non rispecchiano i numeri visti al San Paolo nella notte dell?inaugurazione:...

Palermo : Troppo caldo in Tribunale testimone sviene durante udienza : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - troppo caldo in Tribunale e un testimone sviene durante l'udienza. E' accaduto oggi al Palazzo di giustizia di Palermo. A denunciare lquanto avvento è la deputata di FdI Carolina Varchi, che si trovava in Tribunale, per svolgere il suo lavoro di avvocato. "Anche oggi al

Fa Troppo caldo - si rinfresca con l'alcol e parte la scintilla : 86enne muore ustionata : Si era cosparsa di alcol il corpo per rinfrescarsi. Una donna di 86 anni è morta a causa di una scintilla, le fiamme l’hanno avvolta ed è morta ustionata. L’anziana era di Arezzo, è successo in via Giotto. Pare che la scintilla sia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. Le ustioni sul corpo non hanno dato scampo alla signora che ha tentato inutilmente di spegnere il fuoco.I parenti, che ...

Meteo - Troppo caldo in Liguria : avviso per disagio fisiologico : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso Meteo per disagio fisiologico da caldo, il livello massimo per questo fenomeno, lungo le localita’ costiere, determinato dalle condizioni di umidita’ e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione. Fino al pomeriggio una residua instabilita’ puo’ favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensita’ anche moderata ...

Troppo caldo a Torino - disagi e disservizi alla rete elettrica : “rete sottoposta a forti sollecitazioni per carico e stress termico” : Le eccezionali temperature che hanno interessato in queste ore Torino, dove la colonnina di mercurio ha sfiorato i +40°C, hanno sottoposto la rete di distribuzione elettrica della città gestita da Ireti (società del Gruppo Iren) a forti sollecitazioni sia in termini di carico, dovuto all’incremento dei consumi, sia di stress termico, dovuto alla più difficile dispersione del calore prodotto. Si sono quindi registrati, a partire da ieri ...

Troppo caldo a Venezia - si ferma anche la Biennale : Il grande caldo stoppa anche la Biennale. L’annuncio è stato dato direttamente dall’organizzazione che in una nota ha precisato come: “Si avvisa il pubblico che a causa della forte ondata di calore di questi giorni, gli ultimi due spettacoli della Biennale Danza all’aperto (Via Garibaldi) programmati nelle mattinate di sabato 29 giugno (ore 11.30) e domenica 30 giugno (ore 11.30) sono annullati“. Diversa invece la ...

Mondiali di calcio femminile - Troppo caldo in Francia : polemiche per Italia-Olanda alle 15 : Bionde, sorridenti, occhi blu ma determinate a non lasciar passare nulla: le olandesi, avversarie domani dell’Italia nei quarti del mondiale donne e sulla carta favorite, non hanno digerito il no della Fifa alla loro richiesta di non giocare alle 15 nella giornata piu’ calda della settimana di afa in Francia. La partita si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes con circa +35°C. E il tema ha dominato la conferenza stampa della ...

Troppo caldo per lavorare - operai scioperano in fabbrica : Si sono fermati per il Troppo caldo questa mattina i lavoratori della Padana Tubi di Guastalla (Reggio Emilia). Hanno scioperato per un’ora dopo che le richieste di arrivare ad un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo, con particolare riferimento a queste giornate dove i picchi di temperatura rendono gli stabilimenti produttivi roventi per il Troppo caldo, non hanno prodotto alcun esito. Alla richiesta dei lavoratori che la ...

Si può chiudere un tribunale perché fa Troppo caldo? A Prato è successo : Raffaello Binelli Foto d'archivio Situazione insostenibile negli uffici del palazzo di Giustizia di Prato, dove si sono sfiorati i 40 gradi. Ora la palla passa al ministero, che deve approvare la spesa per un motore dell'impianto di condizionamento nuovo e funzionante Il forte caldo di questi giorni ha fermato anche la Giustizia in quel di Prato. Come si legge su L'Arno.it il presidente del tribunale di Prato e il capo della ...

Troppo caldo - senzatetto muore davanti alla stazione di Milano : Un uomo di circa 60-70 anni e' stato trovato morto, questa mattina, nei giardinetti nei pressi della stazione Centrale. Al momento non sono stati trovati evidenti segni di violenza e la Polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali. Il corpo senza vita dell'uomo e' stato trovato alle 7.50 da un passante, in un'area verde in piazza Luigi di Savoia, sotto una pianta. In questi giorni ...

Germania - motociclista nudo sullo scooter : “Fa Troppo caldo” : La polizia ha fermato un uomo alla guida di uno scooter completamente nudo. Agli agenti ha spiegato di averlo fatto perché è eccessivamente caldo.Continua a leggere

Va nudo sullo scooter - la polizia lo ferma : "Fa Troppo caldo" : L'uomo si è giustificato così agli agenti che lo hanno fermato per chiedere spiegazioni. Le foto postate su Twitter sono...