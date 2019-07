The Division 2 si espanderà dalla fine del mese

Alle ore 20 saremo in diretta con The Division 2 : Tornano anche oggi le imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nello specifico, questa sera ci concentreremo su The Division 2 di Ubisoft.The Division 2 alza la posta in gioco rispetto al suo predecessore, immergendo i giocatori in una Washington D.C. ormai devastata e sul punto di capitolare, ma riprodotta in ogni dettaglio. Dopo il virus, tempeste, allagamenti e il susseguente caos hanno trasformato radicalmente l'intera città. Il titolo si ...

The Division 2 : Ubisoft svela i contenuti in arrivo : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato maggiori dettagli sul programma per il primo anno di Tom Clancy’s The Division 2. Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, ma Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia e Uplay+, il ...

Ubisoft si presenta all’E3 2019 con Watch Dogs Legion - The Division 2 e un nuovo store di giochi : Watch Dogs Legion e The Division 2 sono alcuni dei nuovi videogiochi presentato da Ubisoft all’E3 2019 di Los Angeles. Il primo protagonista dell’evento è stato proprio Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della saga hacker nata nel 2014, ambientato in una Londra distopica. La città è sconvolta da uno scontro continuo tra le forze governative e diversi gruppi di estremisti; a cercare di salvare i cittadini è il celebre gruppo di ...

The Division 2 si scatena a E3 2019 : Capitolo 3 - Raid inedito e gioco gratis tra le novità : Allo show E3 2019 di Ubisoft c'è stato spazio anche per Tom Clancy's The Division 2. Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter "massivo" di Massive Entertainment continuerà infatti ad intrattenere gli agenti della Divisione con nuove missioni. Alcune, per altro, assai impegnative, destinate a mettere alla prova le abilità dei giocatori ancora impegnati sui server di gioco. Prima di tutto, dalla kermesse losangelina, il ...

E3 2019 : il film di The Division sarà disponibile su Netflix : Durante la sua conferenza E3, Ubisoft ha annunciato che l'adattamento cinematografico del suo The Division arriverà su Netflix.Come riporta Polygon, il film era stato annunciato nel 2016 con Jake Gyllenhaal nel ruolo di producer, seguito poi da Jessica Chastain. Il progetto era stato affidato prima a Stephen Gaghan (Traffic), prima di passare nella mani di David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) e Rafe Judkins ...

Ecco tutti i giochi confermati per Google Stadia tra The Division 2 - Destiny 2 e molti altri : Durante la conferenza dedicata a Google Stadia (nuova piattaforma dedicata al gaming in streaming), l'ormai noto Phil Harrison ha fornito un elenco con la prima "ondata" dei titoli che saranno supportati dall'ambiziosa piattaforma targata Google. Precisiamo che non stiamo parlando di esclusive (anche perché alcuni titoli sono già disponibili sul mercato).Di seguito trovate un comodo elenco di tutti i giochi annunciati con i relativi trailer di ...

The Division 2 e Destiny 2 compaiono nella lista di titoli annunciati per Google Stadia : Durante la conferenza dedicata a Google Stadia (nuova piattaforma dedicata al gaming in streaming), l'ormai noto Phil Harrison ha fornito un elenco con la prima "ondata" dei titoli che saranno supportati dall'ambiziosa piattaforma targata Google. Precisiamo che non stiamo parlando di esclusive (anche perché alcuni titoli sono già disponibili sul mercato).Di seguito trovate un comodo elenco di tutti i giochi annunciati con i relativi trailer di ...

Guida The Division 2 Ore Buie : come ottenere il fucile esotico Eagle Bearer nel nuovo Raid : Ubisoft e Massive paiono star facendo le cose per bene con The Division 2. Al contrario di quanto stanno vivendo i giocatori di Anthem, i fan dell'ormai saga RPG/TPS da vivere online in compagnia di amici hanno molte attività a cui dedicarsi. Naturalmente sia su PC che sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - quindi PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima di queste fa rima con il Raid Ore Buie, il primo ad otto giocatori ...

The Division 2 : Ubisoft sta pensando di modificare la difficoltà del raid : Ci sono voluti tre giorni per portare a termine il raid di The Division 2 su console, dopo che i giocatori su PC avevano impiegato solo cinque ore. Ma nonostante questo risultato, Ubisoft ha indicato che potrebbe essere possibile apportare modifiche alla difficoltà del raid.Secondo quanto riportano i colleghi di Eurogamer, i giocatori su console hanno impiegato più tempo rispetto alla controparte su PC per il semplice motivo che su quest'ultima ...

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali dagli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Le vendite di The Division 2 su console non hanno soddisfatto le aspettative di Ubisoft : L'ultima grande uscita di Ubisoft, The Division 2, non ha soddisfatto le aspettative commerciali della compagnia su PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher francese ha confermato che la versione console non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di vendita, ma le vendite dell'edizione PC erano in linea con The Division 1, riporta Gamespot."The Division 2 non è stato all'altezza delle nostre ambiziose aspettative in termini console, ma crediamo ...

The Division 2 - il raid Operazione Ore Buie non avrà il matchmaking nonostante le promesse di Massive Entertainment : Sembra che Operazione Ore Buie, il primo raid ad otto giocatori di The Division 2, non avrà l'opzione di matchmaking e richieda invece una squadra preformata.Ora che sappiamo che il raid sarà disponibile a partire da domani 16 maggio, i giocatori si chiedono perché al suo interno non sarà possibile usare il matchmaking.Come riporta VG247, Alexandre Guenounou, che lavora nel team di marketing del gioco, ha confermato su Twitter che Operazione Ore ...

The Division 2 : Il primo raid Operazione Ore Buie arriva il 16 maggio : Ubisoft annuncia che “Operazione Ore Buie”, il primo raid per otto giocatori della storia di The Division, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dalle ore 18:00 del 16 maggio. Tom Clancy’s The Division 2 è disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Con “Operazione Ore Buie” Ubisoft introdurrà la sfida più ardua di sempre ...