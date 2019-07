Salute e urgenza liste di attesa | Aiop condivide soluzioni ministro Grillo

WWE – Problemi al cuore per Ric Flair? Operato con urgenza : ecco le condizioni di Salute del ‘Nature Boy’ : Dopo essere stato ricoverato in condizioni di emergenza nella giornata di giovedì, Ric Flair è stato sottoposto ad un’operazione, probabilmente per complicazioni dovute alla salute del suo cuore: adesso è fuori pericolo Negli ultimi giorni, il mondo della WWE ha appreso con molta ansia la notizia del ricovero di Ric Flair. Il ‘Nature Boy’ è stato portato in ospedale nella giornata di giovedì a causa di un’emergenza medica, per la quale era ...