ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Se, durante la presentazione dei Palinsesti La7 sottolinea come gli ascolti “abbiano superatoe siano ormai vicinissimi se non alla pari con Italia 1”, interviene subito laMediaset con un comunicato stampa per snocciolare alcuni dati.supera La7 “se non è diretta concorrente” non24 ore, main prime time. “Nell’ultimo mese, dal 9 giugno al 9 luglio, registra una media del 5.04% di share in prima serata con una crescita del +16.7% rispetto all’estate 2018. – spiega la nota Mediaset – Considerando i risultati dei singoli programmi in onda nella fascia oraria 21.30-24.00cresce d’ascolto fino al 5.4% con un vantaggio ancora più largo (+1.3 punti). E infine: “guardando all’intera primavera 2019 (i cinque mesi da marzo a luglio) il vantaggio di, volendo fare un confronto, resta più ...

Cascavel47 : Retequattro risponde a Urbano Cairo: “La Rete sopra La7 non solo nelle 24 ore, ma anche in prime time”… - MatteoMarchini5 : Retequattro risponde a Urbano Cairo: “La Rete sopra La7 non solo nelle 24 ore, ma anche in prime time” - FQMagazineit : Retequattro risponde a Urbano Cairo: “La Rete sopra La7 non solo nelle 24 ore, ma anche in prime time” -