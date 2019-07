Ora l’auto si adatta all' umore del guidatore

Lightyear One : l’auto (quasi) solare allunga il passo ma per Ora a caro prezzo : Dalla teoria alla pratica anche se, diciamolo subito, il target a cui si rivolgerà nel 2021 la Lightyear One non è proprio da mass-market. Questa aerodinamica berlina solare, ovvero...

Omicidio di Torvaianica - l’ipotesi dopo l’autopsia : “Maria COrazza accoltellata - poi Domenico Raco si è dato fuoco” : Maria Corazza è stata uccisa da una coltellata: sul cadavere c’è il segno di una profonda ferita da arma da taglio. Nessun segno invece sul corpo di Domenico Raco che, con molta probabilità, dopo avere ammazzato la donna, si è tolto la vita nel rogo appiccato alla vettura dove i due si trovavano. È questa l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti dopo i risultati parziali dell’autopsia che continuerà lunedì. Si rafforza quindi ...

“E’ Ora di dire la verità : l’autonomia si è fermata” - dice Bonaccini : Roma. dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che sull’autonomia il governo non sta facendo niente. Anzi, aggiunge, “a me pare si stia facendo a gara tra Lega e 5 Stelle per chi resterà col cerino in mano. Non mi sono mai permesso in questo confronto, che dura ormai da un an

Google Assistant Ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS. L'articolo Google Assistant ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto proviene da TuttoAndroid.

AncOra rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

Bassano del Grappa - anziana sbanda con l’auto e finisce in una pasticceria : tragedia sfiOrata : I fatti intorno alle 19 di ieri sera, 20 maggio, nel comune vicentino. Una signora del posto, 79 enne, alla guida di una Lancia Musa ha sfondato la vetrina dopo non essere più riuscita a controllare il mezzo, che non ha più risposto ai comandi.

Thomas Harris - dopo 13 anni l’autore di Hannibal Lecter rompe il silenzio : esce “Cari MOra - storia di un’oscura ossessione” : Dalle pagine dei libri di Thomas Harris, sono uscite figure e ombre che hanno ridotto il mondo a un silenzio di terrore. Il volto impassibile e inquietante del suo personaggio più famoso, Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins, ha fatto breccia nello stomaco del pubblico di mezzo mondo. Oggi, dopo 13 anni di totale assenza editoriale seguiti al successo dei libri che ispirarono Il silenzio degli innocenti, esce la sesta opera di ...

Di Maio : “Rapporti con la Lega non peggiOrano - ma non stiamo zitti su derive come l’autonomia” : “No, io non credo che peggiorino i rapporti con Lega”. A dirlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che, parlando in diretta Facebook da Matera, sottolinea che “in questi giorni, nei prossimi giorni”, con l’alleato di Governo “dobbiamo fare ancora tantissime cose” e “sono contento che la settimana scorsa abbiamo votato insieme il taglio di oltre 350 ...