Nel nuovo film di Mortal Kombat Joe Taslim di The Raid sarà Sub-Zero

La Fiorentina riabbraccia DaiNelli : è il nuovo Supervisore dell’Area Tecnica : La Fiorentina riabbraccia Daniele Dainelli. Il nuovo corso viola accoglie l’ex difensore, che è stato capitano dei toscani per 5 stagioni. Ecco il comunicato. “La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica. Dainelli ha indossato la maglia viola dal 2004 al 2010 di cui è stato capitano per 5 stagioni. A Dario va il nostro bentornato e un ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - spunta GiNella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Nuovo impulso instabile Nel week end : fresco e temporali su molte regioni : Il tempo sta per cambiare radicalmente sull'Italia per effetto di una perturbazione che nelle prossime ore scivolerà lungo la penisola apportando forte maltempo, temporali e un brusco calo delle...

Un Posto al Sole : Gennaro Cuomo volto nuovo della soap opera Nel ruolo di Adriano Cipriani : In questo mese di luglio non mancheranno le sorprese nella popolare soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Tra le novità c'è da segnalare l'approdo di Gennaro Cuomo nel cast della telenovela, con l'attore che vestirà i panni di un uomo d'affari che farà da intermediario al progetto di chartering ideato da Roberto, Filippo e Serena. Come annunciato dal diretto interessato su Facebook, per il momento la sua apparizione è limitata agli episodi in ...

Palinsesti Rai - Mara Venier nuovo show e AntoNella Clerici fuori dai giochi : Presentati i Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2019-2010. Mara Venier confermata a Domenica In che inizierà il prossimo 15 settembre. Per la presentatrice veneziana in programma anche un nuovo show da dicembre che si intitola La Porta dei sogni. Zia Mara ne aveva dato notizia su Instagram con un messaggio misterioso, annunciando che avrebbe avuto uno spazio in prima serata. Confermate anche le indiscrezioni che avevano anticipato ...

Pace fiscale - nuovo scontro Nel governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Fortnite : Attacco aereo e molto altro Nel nuovo aggiornamento : Tramite il sito ufficiale di Fortnite, Epic Games ha fornito ai giocatori la lista di tutte le novità che saranno disponibili col nuovo aggiornamento 9.303, di seguito vi riportiamo le novità più interessanti ma se volete conoscere il patch note completo, potete andare sul sito ufficiale del gioco. ROTAZIONE MODALITÀ A TEMPO ARMI E OGGETTI - Attacco aereo Leggi altro...

Dentro il grande ostello dei brividi - Nel nuovo video di Davide Gammon e Lory Muratti : Davide Gammon e Lory Muratti provano vie laterali e poco battute per unire una forza compositiva e recitativa potente quando esoterica. I due artisti provengono da viaggi personali diversi: Davide Gammon dalla scuola del cantautorato post punk e del mondo diy che ha ampliato i propri orizzonti sul blues avanguardista e la sperimentazione elettronica (La Good Equipe e Hikobusha sono le ultime sue band); Lory Muratti è un insieme di esperienze ...

Già Nel 2019 il nuovo album di Benji e Fede con un tour Nel 2020 : Il nuovo album di Benji e Fede arriva alla fine del 2019. A rivelarlo è Benjamin Mascolo, che ha risposto alle Q&A di Instagram e spiegato del loro ritorno discografico in programma per la fine dell'anno, quindi abbastanza in anticipo rispetto ai pronostici. Il disco sarà pubblicato dopo Dove E Quando, singolo che hanno pensato per la rotazione radiofonica dell'estate 2019 e che sarà riversato nel prossimo lavoro che darà un seguito ...

Palinsesti Rai - Mara Venier nuovo show e AntoNella Clerici fuori dai giochi : Presentati i Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2019-2010. Mara Venier confermata a Domenica In che inizierà il prossimo 15 settembre. Per la presentatrice veneziana in programma anche un nuovo show da dicembre che si intitola La Porta dei sogni. Zia Mara ne aveva dato notizia su Instagram con un messaggio misterioso, annunciando che avrebbe avuto uno spazio in prima serata. Confermate anche le indiscrezioni che avevano ...

Ellie Goulding insieme a Juice WRLD Nel nuovo singolo “Hate Me” : Pump up the volume The post Ellie Goulding insieme a Juice WRLD nel nuovo singolo “Hate Me” appeared first on News Mtv Italia.

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta Nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Il nuovo album di J-Ax arriva Nel 2020 dopo il progetto con Fedez e i singoli in radio : Il nuovo album di J-Ax uscirà nel 2020. A rivelarlo è il rapper milanese a Rockol in occasione del Rock in Roma, nel quale ha tenuto un concerto nell'ambito della tournée che ha organizzato per i 25 anni di carriera con DJ Jad. La sua nuova prova discografica sarà rilasciata dopo Il Bello Di Essere Brutti, che ha pubblicato nel 2014, e dopo Comunisti Col Rolex, che invece ha composto con Fedez. Nei prossimi giorni, J-Ax tornerà anche in ...

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri Nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...