Mediaset | voci su Alessia Marcuzzi | per quale programma sta scalpitando

Mediaset - voci sullo scatto in avanti di Ilary Blasi : Giochi senza frontiere? Sì - insieme a... : Ancora voci. Ancora conferme sull'ulteriore "scatto in avanti" nella carriera di Ilary Blasi, che come è noto ha lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip. TvBlog, infatti, conferma le voci secondo le quali Mediaset avrebbe individuato proprio la Blasi come prossima conduttrice di Giochi senza

Giuseppe Fiorello a Mediaset con Gli orologi del Diavolo? Roberto Sessa smentisce le voci : UPDATE 21/06: sul presunto passaggio a Mediaset di Giuseppe Fiorello con Gli orologi del Diavolo interviene Roberto Sessa, amministratore delegato e socio di Picomedia, che sta producendo la serie. Sessa definisce la serie "una grande coproduzione internazionale a cui stiamo lavorando da circa 2 anni, e che produttivamente coinvolge, oltre a Picomedia, Rai Fiction, Mediaset Espana, Mediterraneo e Rai Com", ed aggiunge che nel cast, oltre a ...

Mediaset - Alessia Marcuzzi confermatissima : non solo Isola dei famosi - le voci sul prossimo anno : C'è una regina a Mediaset e risponde al nome di Alessia Marcuzzi. I palinsesti per la prossima stagione non sono ancora stati definiti, ma davidemaggio.it rivela che la Marcuzzi sarà ancora la conduttrice dell'Isola dei famosi. Insomma, avrà ancora a che fare con i naufraghi in Honduras, per il sest

Mediaset - voci sulla mossa in Spagna di Pier Silvio Berlusconi : "L'annuncio a Borse chiuse" : Impazzano le voci sulle prossime mosse di Mediaset, gruppo determinatissimo ad accelerare sul dossier internazionale. Secondo diverse fonti, il Biscione ha convocato per il pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno una riunione straordinaria del Cda per - sottolinea affaritaliani.it - approvare un riasse